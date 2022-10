Peritos apontam até seis urgências de ginecologia e obstetrícia para fecho

Foto: António Antunes - RTP

O Ministério da Saúde está a analisar a proposta dos peritos para o fecho de urgências nas maternidades. Os hospitais de Vila Franca de Xira, Barreiro, Guarda, Castelo Branco, Famalicão e Póvoa do Varzim podem deixar de ter serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia.