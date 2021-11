Peritos defendem novas medidas para travar quinta vaga da pandemia em Portugal

Os peritos não têm dúvidas: estamos já na quinta onda pandémica e é urgente travar o agravamento da situação. Ao longo da próxima semana, o primeiro-ministro vai receber os partidos com assento parlamentar. Depois disso, o Governo decide que medidas vai adotar, sendo já certo que serão mais leves do que aquelas que todos vivemos no passado.