Peritos forenses da PJ em greve. "Há aqui uma falta generalizada de reconhecimento"

José Gonçalves reconheceu ainda que face às funções que desempenham os peritos forenses não estão a ser devidamente valorizados e que "desde 2020 que a carreira sofreu uma série de alterações".

Os peritos forenses da PJ cumprem esta sexta-feira uma paralisação. Exigem a valorização da carreira e a alteração do estatuto profissional da polícia de investigação criminal. Após uma concentração diante da sede da Judiciária, em Lisboa, dirigem-se ao Ministério da Justiça, onde vão entregar um caderno reivindicativo.José Gonçalves, presidente da Associação Sindical dos Peritos Forenses da Polícia Judiciária, que convocou a greve, explicou à RTP que o que está em causa é "a, que está em perigo. A PJ é caracterizada precisamente por esta complementaridade, entre o trabalho de investigação criminal e da ciência forense”De acordo com o sindicalista, “, através de diversos diplomas, nomeadamente o estatuto profissional da Polícia Judiciária que tem permitido que houvesse uma subalternização da nossa carreira, à carreira da investigação criminal.”“Nós não podemos permitir, porque. E, nós não podemos aceitar, tal facto”, frisou.Para José Gonçalves, "é preciso dizer também que se a situação continuar como está vai, de certeza, alinhar a Polícia Judiciária abaixo da sua capacidade de investigação e, eventualmente até comprometer a sua ação a longo prazo".. Os peritos forenses não têm uma carreira própria.. Mas de facto nós não temos essa carreira é por essa carreira que lutamos.".O sindicalista explicou que ainda que os, que são três: a carreia de investigação criminal; a carreira de especialista de polícia científica - onde os peritos forenses estão incluídos - e a careira de segurança. Estas três carreiras têm de ter um sistema de avaliação semelhante, relacionada com o seu conteúdo funcional. O que neste momento não está a acontecer".Segundo José Gonçalves, os profissionais "fazem extrações de conteúdo pornográfico, nomeadamente infantil, de computadores e devem ter um espaço, segundo as normas internacionais, para descanso. Esse espaço nem sequer existe no caso desses peritos. Os peritos forenses nem são reconhecidos pela direção nacional da Polícia Judiciária como sendo peritos"."Há aqui uma falta generalizada de reconhecimento dos peritos forenses por parte desta direção nacional", rematou.