Peritos independentes vão avaliar incêndio na Serra da Estrela

O grupo de trabalho vai envolver entidades públicas e privadas desde a proteção civil, da GNR e da Polícia Judiciária aos bombeiros e à meteorologia.







As conclusões devem ser apresentadas em outubro. Para isso, Tiago Oliveira conta anunciar o plano de trabalho em setembro.Na opinião do antigo presidente do observatório técnico independente, para a análise dos incêndios de Pedrógão Grande há cinco anos, Francisco Castro Rego, não havia necessidade de criar mais comissões para explicar o que está a acontecer na Serra da Estrela. Bastaria aplicar o trabalho já feito, mas que caiu em saco roto, disse à RTP o professor catedrático do Instituto Superior de Agronomia.O maior entrave ao ordenamento floresta está na própria economia da floresta que, no entender de Francisco Castro Rego, deve ser alterada.