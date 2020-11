Permitido ir ao supermercado durante recolher obrigatório ao fim de semana

Nestes estabelecimentos, lê-se no diploma, "podem também ser adquiridos outros produtos que aí se encontrem disponíveis".



Conforme já tinha anunciado o primeiro-ministro, no final do Conselho de Ministros extraordinário para tomar medidas no âmbito do estado de emergência decretado, a circulação estará limitada nos próximos dois fins de semana entre as 13h00 de sábado e as 5h00 de domingo e as 13h00 de domingo e as 5h00 de segunda-feira nos 121 concelhos de maior risco de contágio.

O Governo decretou também o recolher obrigatório entre as 23h00 e as 5h00 nos dias de semana, a partir desta segunda-feira e até 23 de novembro, nos 121 municípios mais afetados pela pandemia.