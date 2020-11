Perto de 1,4 milhões de pessoas em Portugal são cuidadores informais

O inquérito é da responsabilidade da Associação Nacional de Cuidadores Informais (ANCI) e os resultados são apresentados esta quinta-feira, em Lisboa, no decorrer do Encontro Nacional de Cuidadores Informais, quando se assinala o Dia do Cuidador Informal.Em declarações à agência Lusa, uma responsável da ANCI destacou como um dos principais resultados do inquérito o facto de este ter demonstrado que", apontou Nélida Aguiar.No inquérito participaram 1.800 pessoas, cerca de metade (52%) das quais afirmou conhecer algum cuidador informal, sendo que 14% afirmou ser o próprio cuidador, enquanto 44,5% disse ser um familiar e outros 26,5% amigos ou conhecidos (23%).Quase um terço dos inquiridos (28,5%) é ou já foi cuidador informal e 78,5% descreve a função como dar apoio ao doente a tempo inteiro.", realçou a responsável, membro da direção da ANCI.





Quem são e do que necessitam







O inquérito procurou demonstrar o conhecimento que a população tem do cuidador informal, mas faz também um retrato destas pessoas, que", apontou Nélida Aguiar.A responsável diz mesmo que os direitos destas pessoas "não foram de forma nenhuma acautelados", apontando que durante a pandemia, os cuidadores informais tiveram de enfrentar "ainda mais dificuldades" e sentiram-se "mais esquecidos", tendo sido essa uma das razões que levou à criação do, que junta já "muitas dezenas de associações" de doentes."Todos sabemos que existem milhares de cuidadores em Portugal e têm muito poucos apoios, apesar de enfrentarem enormes desafios, não só económicos, sociais, emocionais, e a verdade é que o estatuto não veio dar resposta a estes problemas", apontou.Nélida Aguiar defende que a pandemia não pode ser usada para continuar a atrasar todos os processos burocráticos e sublinha que mesmo antes do aparecimento da covid-19 o estatuto do cuidador informal já não respondia a todas as necessidades e que deveria, por isso, ser revisto.", apontou, acrescentando que se trata de "um grande grupo de pobreza e exclusão social".Para a responsável, é, por isso, "imperioso" que sejam identificadas todas as dificuldades, desde o acesso à saúde, o acompanhamento de doentes que dependem de terceiros, a falta de resposta por parte da Rede Nacional de Cuidados Continuados ou a falta de cuidados ao domicílio.