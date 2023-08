Encontra-se estável o pescador que foi ferido por um tubarão azul ao largo de Vila do Conde. O homem nacionalidade indonésia, de 35 anos, foi mordido quando recolhia as redes de pesca.

O pescador está na unidade de cuidados intensivos do Hospital de São João, no Porto. A embarcação em que seguia tem bandeira portuguesa, mas tem base em Vigo, no norte de Espanha.



O incidente deu-se a praticamente 170 quilómetros da costa a oeste de Vila do Conde.