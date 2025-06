Petição com 12 mil assinaturas pede reconhecimento português do Estado da Palestina

Um grupo de cidadãos entregou hoje, na Assembleia da República, um texto de mais de 160 proponentes e com mais de 12 mil assinaturas para que o Parlamento vote a discutir o tema em sessão plenária.Ouvida pela Antena 1, Ana Maria Pereirinha, primeira subscritora, admite, no entanto, que são poucas as expectativas.A delegação de promotores da petição pelo reconhecimento do Estado da Palestina integrou, entre outros nomes, o ex-candidato presidencial António Sampaio da Nóvoa.

O grupo foi recebido no parlamento pela Vice-Presidente da Assembleia da República, Teresa Morais, em representação do Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco.





Esta não é a primeira petição com o intuto de reconhecimento deste Estado.