Petição do Sindicato Nacional do Ensino Superior pede aumento dos salários de investigadores e professores

A ideia é chegar às 7.500 assinaturas para levar o assunto a discussão no plenário da Assembleia da República, uma vez que não conseguem, dizem, um calendário de negociações com a ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.Pelas contas do sindicato, os investigadores e os professores do ensino universitário perderam, entre 2004 e 2022, 22 a 27 por cento do poder de compra.A presidente do sindicato, Mariana Gaio Alves, explica as várias razões que levaram a esta situação e diz que há cada vez menos jovens a optar pela investigação. Os melhores investigadores e docentes conseguem lá fora melhores condições, refere a presidente.