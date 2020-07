Petição reclama justiça para animais maltratados em Santo Tirso

Devido ao incêndio morreram carbonizados cerca de meia centena de animais, especialmente cães, com populares a acusarem a GNR de ter impedido a entrada no local e a GNR a dizer que foram salvos os animais que foi possível e que impediu a entrada de pessoas por uma questão de segurança.O tema suscitou muita polémica no domingo e envolveu declarações da autarquia, de partidos políticos e de organizações de defesa dos animais.Lançada no domingo a petição pede justiça em relação aos maus tratos aos animais que estavam naquele canil, atingido pelas chamas.Afirma-se que agentes da GNR e a proprietária do terreno impediram que os animais fossem salvos enquanto ainda era possível.", diz-se no texto da petição, acrescentando-se a seguir que os animais têm direitos e houve uma "", sem que a GNR ou a proprietária do terreno tivessem feito algo para salvar os animais e sem que deixassem que fossem socorridos., diz o texto.

No domingo, pelas 18h00, já tinham assinado a petição cerca de 45 mil pessoas, e esta noite, cerca da 1h00, o número de assinantes ultrapassava os 103.000.





Animais acolhidos







Os 190 animais recolhidos com vida em dois canis atingidos por um incêndio na freguesia de Agrela, em Santo Tirso, distrito do Porto, foram acolhidos em canis municipais, associações e por particulares, informou a câmara municipal.



Em comunicado, o município presidido pelo socialista Alberto Costa informou que implementou um plano para o realojamento dos 190 animais vivos que se encontravam nos dois abrigos: "Cantinho das Quatro Patas" e o "Abrigo de Paredes".



Segundo a autarquia, 113 animais foram realojados em canis municipais e associações e os restantes 77 foram acolhidos por particulares.