Partilhar o artigo PGR antevê "ano difícil" devido ao défice de magistrados do Ministério Público Imprimir o artigo PGR antevê "ano difícil" devido ao défice de magistrados do Ministério Público Enviar por email o artigo PGR antevê "ano difícil" devido ao défice de magistrados do Ministério Público Aumentar a fonte do artigo PGR antevê "ano difícil" devido ao défice de magistrados do Ministério Público Diminuir a fonte do artigo PGR antevê "ano difícil" devido ao défice de magistrados do Ministério Público Ouvir o artigo PGR antevê "ano difícil" devido ao défice de magistrados do Ministério Público

Tópicos:

Albano Morais, Ação, Tomás, Vidal,