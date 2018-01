PGR confirma buscas ao Ministério das Finanças

RTP27 Jan, 2018, 18:41 | País

"Confirma-se a realização de buscas para recolha de prova documental no âmbito de um inquérito em investigação no DIAP de Lisboa.O inquérito não tem arguidos constituídos e está em segredo de justiça", anunciou a PGR em comunicado.



Para além da confirmação da Procuradoria-Geral da República, também o Ministério das Finanças confirmou as buscas do Ministério Público na última sexta-feira.



"O Ministério das Finanças confirma a realização de ações inspetivas na passada sexta-feira e colabora de forma franca e totalmente disponível com qualquer investigação judicial, colocando à disposição das autoridades judiciárias todos os elementos solicitados”.



A PGR não apresentou o motivo para a realização das buscas mas a Revista Sábado avançou que as mesmas se podem dever ao episódio do pedido de bilhetes para um Benfica-FC Porto, por parte de Mário Centeno.



Em causa poderá estar também uma isenção de IMI num dos negócios do filho de Luís Filipe Vieira, presidente do SL Benfica. As autarquias avaliam as isenções mas a Autoridade Tributária, tutelada pelo Ministério das Finanças, tem a última palavra.



Os Magistrado do Ministério Público que estiveram presentes no ministério das Finanças pertencem à secção de crimes económicos. As Finanças têm outros casos a serem investigados, como acontece com a operação Ciclone.



A investigação incide sobre a EDP e a REN, ou viagens de membros do Governo a jogos do Europeu de 2016, em França.