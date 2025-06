Foto: Paulo Novais - Lusa

O procurador-geral da República defende que deve ser o agressor a sair de casa e não as vítimas nos casos de violência doméstica.

Num seminário sobre o tema, na Policia Judiciária, em Lisboa, Amadeu Guerra disse ainda que nos casos em que as vítimas se remetem ao silêncio é importante que as autoridades interroguem os suspeitos de agressão ou até mesmo serviços de saúde que as trataram.