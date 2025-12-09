PGR espera que averiguação à Spinumviva fique pronta até às férias judiciais de Natal

"Espero que seja antes das férias [judiciais]", afirmou Amadeu Guerra ao ser questionado sobre uma previsão para o desfecho da averiguação preventiva no caso Spinumviva, à margem de um evento numa escola em Loures para assinalar o Dia Internacional Contra a Corrupção.

O PGR lamentou ainda que os documentos solicitados nesse âmbito à Spinumviva e aos seus clientes não tenham sido "entregues com a celeridade" que Ministério Público pretendia.