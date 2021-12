Photomaton. Gildo, o contorcionista

Foto: David Araújo - RTP

Começou por ver filmes do Karate Kid em miúdo na casa da avó. Começou a testar os movimentos do corpo por brincadeira. A flexibilidade fez dele um contorcionista que aos 18 anos faz dessa atividade, vida. Nunca entrou num circo em criança, hoje está no palco do circo em Braga.