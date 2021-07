Photomaton. No farol das Berlengas

FOTO: Rodrigo Lobo – RTP

Dar-se bem com a solidão. Encontrar-se consigo próprio numa ilha. Descobrir magia no mar, todos os dias. Edgar Bentes, faroleiro da Berlenga, sublinha estes traços no seu quotidiano. Há seis anos que, em equipa com outro faroleiro, se divide entre o Farol das Berlengas e o Farol do Cabo Carvoeiro, num pêndulo de rendição semanal.