Pico da gripe deverá chegar entre Natal e Ano Novo

Outro dos riscos de saúde pública nesta altura é a possibilidade dos casos de Covid graves aumentarem, porque os portugueses estão a vacinar-se muito pouco contra o SARS-Cov2.Com a maior proximidade entre pessoas que as festas de Natal e de Ano Novo trazem, o médico pneumologista deixa alguns conselhos: quem se pode vacinar por pertencer a grupos de risco deve vacinar-se, cumprir a “etiqueta respiratória”, utilizar máscara e evitar grandes aglomerados de pessoas.Em declarações esta segunda-feira ao programa Ponto Central, da Antena 1, o pneumologista Filipe Froes avisa que a população portuguesa está muito pouco protegida contra as infeções respiratórias e que é preciso mudar a estratégia de vacinação no país.“Temos de mudar de estratégia porque já esgotámos esta estratégia”, explicou o responsável, adiantando ainda que fez uma proposta no sentido de vacinar 95% das pessoas com mais de 65 anos, 95% das pessoas com doenças crónicas e 95% dos médicos e outros profissionais de saúde.“Isso significa que temos de saltar dos 2,5 ou 2,6 milhões de vacinas para 5 milhões”, adiantou Filipe Froes. Defendeu também a melhor comunicação da importância da vacinação.