Pico de afluência às urgências esperado na próxima segunda-feira

O último fim de semana do ano traz temperaturas mais baixas. No sentido inverso, pode aumentar a afluência às urgências.





Os dias que se seguem ao Natal são de maior pressão na maior parte dos hospitais do país.









A situação podia ser aliviada com o alargamento do horário dos centros de saúde, o que não está a acontecer, sobretudo nos locais onde é mais necessário: Algarve, Alentejo e principalmente Lisboa e Vale do Tejo. Apesar de em alguns hospitais a sexta-feira ter sido mais calma, no Amadora-Sintra os doentes em situação urgente chegaram a ter de esperar mais de nove horas no fim do dia.





Para aliviar estes contrangimentos, as autoridades de saúde relembram aos utentes que devem ligar para a linha SNS 24 antes de irem às urgências.



A ministra da Saúde já tinha deixado o alerta no início do mês: o pico da gripe e de infeções respiratórias deverá acontecer depois da época festiva.