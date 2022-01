Pico de poluição do ar nos próximos dias em Portugal

Foto: Wil Stewart - Unsplash

Com a chegada de temperaturas mais baixas, aumenta o uso de lenha em muitas habitações, uma solução de aquecimento que leva a um aumento da poluição. Preocupado com o impacto do frio, o presidente da associação ambientalista Zero Francisco Ferreira alerta para a falta de uma estratégia de combate à pobreza energética.