Piloto de helicóptero que caiu no Douro em 2024 constituído arguido

Em comunicado, a Polícia Judiciária adianta estar a investigar a queda do helicóptero ao, ocorrida a 30 de agosto de 2024, que vitimou militares da GNR em Cambres, no concelho de Lamego. A polícia de investigação criminal acrescenta que, no dia 27 de junho, foi efetuada uma operação em Vila Real para apurar "as concretas circunstâncias em que ocorreu a queda" do aparelho.





No quadro da investigação, levada a cabo pelo Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, foram feitas buscas domiciliárias e não domiciliárias. As autoridades adiantam ter "apreendido diverso material probatório".



O piloto da aeronave, de 46 anos, foi constituído arguido e está indiciado pela alegada prática dos crimes de condução perigosa de meio de transporte por ar, água ou caminho-de-ferro e homicídio negligente. Foi entretanto submetido a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de suspensão do exercício de funções e proibição de contactos com as testemunhas do inquérito.



A investigação, indica ainda a Polícia Judiciária, prossegue em colaboração com a Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Força Aérea e a Autoridade Nacional de Aviação Civil.



O helicóptero caiu quando regressava à base em Armamar, após ter sido acionado para o combate a um incêndio em Baião. Só o piloto sobreviveu à queda.



c/ Lusa