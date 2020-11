Pingo doce e Continente antecipam horário de abertura nos próximos dois fins-de semana

O Presidente da Área Metropolitana do Porto considera que a decisão é "extravagante" e já pediu ao Governo que clarifique rapidamente as condições de abertura do comércio nesses dias.



Eduardo Vítor Rodrigues critica essencialmente a decisão do Pingo Doce que quer abrir às seis e meia da manhã, e não entende a necessidade de abrir tão cedo.