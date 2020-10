Pinhal de Leiria ardeu quase por completo há três anos

Reuters

Foi há três anos que a herança verde deixada pelo Rei Dom Dinis ardeu quase por completo. Após o grande incêndio, foram realizadas ações de reflorestação no Pinhal de Leiria, mas ainda há muito por fazer.

O processo de revitalização desta mata nacional tem merecido críticas por parte de várias associações, que consideram que o Governo não cumpriu com as suas responsabilidades na defesa do histórico pinhal.



Para esta quinta-feira, tendo em vista relembrar a destruição e o que ainda falta fazer, foi agendada uma concentração de protesto.



Jornalista Horácio Antunes.