Pinho recorre ao Tribunal da Relação para recuperar acesso à pensão

Foto: Paulo Domingos Lourenço - RTP

Manuel Pinho recorreu ao Tribunal da Relação para recuperar o acesso à pensão, no valor de 26 mil euros mensais. A defesa do ex-ministro da Economia considera ilegal o arresto da reforma, em julho deste ano, no âmbito do processo ligado aos custos de manutenção do equilíbrio contratual.