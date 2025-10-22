Pinto Balsemão dizia há um ano que o mundo "estava feio"

Há um ano, ao olhar para trás, o que preocupava Francisco Pinto Balsemão era o que vinha pela frente.



Na última entrevista que deu à RTP, Pinto Balsemão disse que preferia ser jornalista, mas a política percorreu a sua vida.



A importância do Governo que chefiou valeu-lhe uma homenagem,

feita pelo então primeiro-ministro, António Costa. Na altura, já tinha um olhar preocupado com os extremismos.



As últimas aparições públicas que fez foram no ano passado. Esteve ao lado do presidente da República nos 50 anos do Expresso e ao lado de Luís Montenegro no lançamento de um livro sobre os 40 anos do Instituto Sá Carneiro.



Escolheu o jornalismo, mas nunca deixou a política. Morreu conselheiro de Estado, lugar que ocupava há 20 anos e onde participou pela última vez em julho do ano passado.



A última mensagem política foi escrita há um mês. Alertava o PSD para a necessidade de "cerrar fileiras" à volta de Marques Mendes e para a urgência de combater o que chamou de "interesses políticos obscenos".