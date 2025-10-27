Pinto Balsemão. Visionário que ajudou a construir a democracia recorda Ana Botín

Francisco Pinto Balsemão "foi um visionário que ajudou a construir a democracia portuguesa", afirmou a gestora, na sequência do contacto da Lusa sobre a morte do fundador do Expresso e da SIC e do PSD, do qual foi militante número um.

"Combinou duas vocações de longa data - a política e o jornalismo - ambas orientadas pela independência, pela integridade e pelo seu profundo amor por Portugal", prosseguiu Ana Botín.

A líder do Santander recordou ainda o seu papel como membro do Conselho Consultivo Internacional.

"Foi durante muitos anos um membro atento e empenhado do Conselho Consultivo Internacional, sempre atencioso, curioso e a fazer as perguntas certas", disse.

"Lembro-me bem dele nas nossas reuniões - ouvia e fazia com que todos se sentissem ouvidos", sublinhou Ana Botín.

"Vamos sentir a sua falta, os nossos pensamentos estão com a sua família e que descanse em paz", acrescentou.

A missa de sétimo dia em memória de Francisco Pinto Balsemão irá realizar-se hoje, às 20:00, na Basílica da Estrela, em Lisboa.

Balsemão foi uma personalidade incontornável da história dos media em Portugal, um jornalista que nunca deixou de ser político, tendo como fio condutor a luta pela liberdade de expressão e o direito a informar.

Fundador do semanário Expresso, ainda durante a ditadura (1973), e da SIC, a primeira televisão privada em Portugal, morreu na terça-feira (21 de outubro) aos 88 anos, de causas naturais.

Em 1974, após o 25 de Abril, fundou, com Francisco Sá Carneiro e Magalhães Mota, o Partido Popular Democrático (PPD), mais tarde Partido Social Democrata PSD. Chefiou dois governos depois da morte de Sá Carneiro, entre 1981 e 1983, e foi, até agora, membro do Conselho de Estado, órgão de consulta do Presidente da República.