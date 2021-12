Pinto Monteiro adverte que processo de extradição de João Rendeiro "pode arrastar-se muito tempo"

Em entrevista à RTP, Fernando Pinto Monteiro admite que João Rendeiro se pode defender "do processo de extradição", mas tendo todos os meios para o fazer em Portugal e na África do Sul, este processo "pode arrastar-se muito tempo". O antigo Procurador-Geral da República considera que os lesados deviam ser indemnizados "com o dinheiro" que o ex-banqueiro tiver.