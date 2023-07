Pinto Moreira pode vir a ser acusado num novo processo judicial

Foto: Lusa

Depois de o Ministério Público ter avançado com uma acusação contra o antigo presidente da Câmara de Espinho, no âmbito da Operação Vórtex, relacionada com projetos urbanísticos nesta autarquia.

Agora, o Ministério Público pretende acusar Pinto Moreira de um crime de tráfico de influência, numa altura em que já tinha deixado a presidência da Câmara Municipal de Espinho.



O social-democrata pediu a suspensão do mandato no final de março, depois de ter sido constituído arguido, mas dois meses depois anunciou que iria retomar o lugar no parlamento sem avisar a direção do PSD, que acabou por lhe retirar a confiança política.