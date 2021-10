Pirilampo mágico está de volta para ajudar crianças com deficiência

A iniciativa, que conta com o apoio da RTP, ajuda as crianças com deficiência de todas as CERCI do país.



Além do pirilampo há canecas e livros para ajudar as instituições.



O pirilampo mágico deste ano é vermelho e custa dois euros.