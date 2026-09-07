Pizarro acusa Montenegro de desistir do SNS

Em entrevista esta manhã ao Ponto Central da RTP Antena 1, Manuel Pizarro acusa o Governo de Montenegro de ter desistido do SNS.. Quando este Governo tomou posse, ou o anterior, da mesma família política, em abril de 2024, o anúncio solene foi ‘nós chegaremos a 2025 sem portugueses que não tenham médico de família’ agora assumem que no fim da legislatura haverá um milhão e 200 mil ou um milhão e 300 portugueses sem médico de família”, frisou Pizzarro.