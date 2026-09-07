País
Pizarro acusa Montenegro de desistir do SNS
O socialista Manuel Pizarro, ex-ministro da Saúde, considera que o quadro global de referência para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) chegou tarde e a más horas.
Em entrevista esta manhã ao Ponto Central da RTP Antena 1, Manuel Pizarro acusa o Governo de Montenegro de ter desistido do SNS.“Chegámos ao ponto do Governo ter desistido. Quando este Governo tomou posse, ou o anterior, da mesma família política, em abril de 2024, o anúncio solene foi ‘nós chegaremos a 2025 sem portugueses que não tenham médico de família’ agora assumem que no fim da legislatura haverá um milhão e 200 mil ou um milhão e 300 portugueses sem médico de família”, frisou Pizzarro.
Para Manuel Pizarro o caos nas urgências é sintoma da incapacidade de resposta nas consultas.“As dificuldades nas urgências são um reflexo do que falha no resto do sistema (…) só em 40 por cento dos casos os tempos máximos de resposta são cumpridos nas consultas dos hospitais”.