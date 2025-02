Pizarro contesta acusações da ministra da Saúde sobre nomeações do PS

Imagem. Rita França - Reuters

Manuel Pizarro contesta as acusações feitas pela ministra da Saúde sobre nomeações políticas do PS para cargos no SNS. Em entrevista ao canal NOW, Manuel Pizarro, antigo ministro da tutela, sublinha que as nomeações não foram feitas pelo Governo do PS, mas sim pelo então diretor executivo do SNS, Fernando Araújo.