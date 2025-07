PJ apreende mais de 200 quilos de cocaína em areia para gatos no Bombarral

A operação, desencadeada na quarta-feira, teve origem numa investigação que contou com a colaboração das autoridades aduaneiras espanholas, iniciada em abril, referiu a Polícia Judiciária, numa nota de imprensa.

A investigação surgiu "na sequência de suspeitas relativamente à atividade de uma empresa, sediada em Gondomar, em concreto a importação de mais de 25 toneladas de areia sanitária para gatos, a partir do Brasil".

Apesar de destinada a desalfandegamento no Freixieiro, Matosinhos, a "carga, transportada em contentor marítimo, foi descarregada em Vigo, levantando igualmente suspeitas às autoridades locais".

Face a esta suspeita, foram efetuados alguns exames que comprovaram a presença de cocaína num dos vários sacos testados.

"A PJ, através da Diretoria do Norte, e as autoridades aduaneiras de Espanha monitorizaram o percurso da mercadoria, que viria a ser descarregada, no dia de ontem [quarta-feira], num armazém no Bombarral, onde foram detidos, em flagrante delito, os dois homens".

Os detidos são suspeitos de serem "os destinatários da carga e pertencerem a uma rede internacional de tráfico de estupefacientes".

O Laboratório de Polícia Científica da PJ irá apurar a quantidade exata de droga impregnada, através de exames periciais, "considerando que o método de ocultação utilizado obriga a um prévio processo de filtragem".

Tendo em conta o "resultado das análises prévias e o índice de concentração de droga encontrado na areia, estima-se que a quantidade de cocaína agora apreendida será superior a 200 quilos".

Segundo a PJ, os detidos têm 48 e 50 anos. Um deles é residente em Oeiras e tem um vasto registo criminal e policial, há muito investigado pela prática deste e de outros tipos de crime.

Os detidos vão ser presentes às autoridades judiciárias competentes, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.