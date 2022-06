PJ apreende mais de oito toneladas de cocaína escondida em contentores de bananas

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu 8,13 toneladas de cocaína no porto de Setúbal, a qual entrou em Portugal por via marítima, dissimulada em contentores de bananas provenientes da Colômbia, numa das maiores apreensões realizadas no país.