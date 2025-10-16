PJ da Guarda detém mulher suspeita de praticar centenas de burlas informáticas

"A mulher terá ludibriado cerca de 300 vítimas através da rede social Telegram para investirem em cripto moedas. Posteriormente, dispersava os proventos da atividade criminosa em 18 contas bancárias distintas, em nome próprio, de familiares e de terceiros", adiantou a PJ em comunicado enviado à agência Lusa.

A detida é suspeita de dezenas de crimes de burla qualificada com a utilização "de métodos fraudulentos de investimentos em carteiras de cripto ativos, num valor total de cerca de 1,8 milhões de euros", acrescentou a PJ.

A suspeita "apenas cessou a sua atividade criminosa no momento da intervenção da Polícia Judiciária", tendo sido detida fora de flagrante delito por elementos do Departamento de Investigação Criminal da Guarda.

Vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

A PJ referiu que a investigação prossegue com vista "ao cabal esclarecimento dos factos e identificação de todas as vítimas", num inquérito que é titulado pelo Ministério Público da Guarda.