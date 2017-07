PJ de Braga ouve Mesquita Machado em inquérito sobre alegada gestão danosa

Lusa 07 Jul, 2017, 18:43 | País

O coordenador da Polícia Judiciária de Braga, Gil Carvalho, adiantou que o ex-autarca socialista Mesquita Machado foi inquirido durante a manhã de hoje e que aquele contrato, que remonta a 2004, "foi um dos temas" abordados.

Questionado pela Lusa, não adiantou os outros temas da inquirição.

A Lusa tentou ouvir Mesquita Machado, mas sem sucesso.

Segundo hoje avançado pelo Jornal de Notícias, aquele contrato assinado entre o município e o Sporting Clube de Braga visava a gestão do novo estádio municipal, construído para Europeu de 2004.

De acordo com o JN, "o inquérito deve-se ao facto de o contrato que permitia ao clube usufruir das instalações do estádio, determinava, à época, o pagamento de 500 euros mensais ao município, seis mil euros por ano, quando este arcava com as despesas de eletricidade e outras, [que] somavam cerca de 100 mil".

Entre 2004 e de 2013, "a câmara recebeu 54 mil euros de rendas e pagou de despesas, a favor do clube, quase 900 mil".