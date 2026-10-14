PJ desmantela grupo responsável por roubos, assaltos e tentativas de carjaking

Os dois suspeitos foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ), na terça-feira, no âmbito de uma investigação a um grupo que, desde junho, está envolvido em vários crimes violentos com recurso a armas de fogo.

Segundo a PJ, os suspeitos são investigados por crimes de roubo agravado, abuso de confiança agravado, detenção de arma proibida, falsificação de documentos e associação criminosa.





Em termos de ação, o grupo recorria ao aluguer de automóveis em empresas de rent-a-car, que depois não devolvia. Para continuar a utilizar os veículos sem ser detetado, substituía as matrículas por outras correspondentes a viaturas idênticas.





Noutros casos, os automóveis eram roubados na via pública, com recurso a armas de fogo. Os suspeitos usavam sobretudo roupa escura, luvas e acessórios para ocultar o rosto.





A investigação relaciona o grupo com vários crimes nas regiões de Lisboa e Leiria, incluindo uma tentativa de carjacking em Monte Redondo, um roubo numa instituição de crédito em Leiria e outro numa ourivesaria na Caranguejeira.





Na área metropolitana de Lisboa, os dois homens estão ainda referenciados por outros roubos, entre os quais uma tentativa de carjacking, que aconteceu a 11 de outubro, e um assalto a uma loja de conveniência, cujas imagens também circularam nas redes sociais.





A tentativa de carjacking no Carregado acabou por ser filmada por testemunhas. Durante a abordagem, o condutor, com cerca de 80 anos, foi empurrado e caiu, mas não sofreu ferimentos. O casal resistiu e conseguiu evitar o roubo da viatura.







A PJ considera ter desmantelado um grupo cujas ações violentas estavam a gerar receio e alarme social.





Os detidos vão ser presentes à autoridade judiciária competente, que decidirá as medidas de coação a aplicar.