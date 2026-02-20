PJ desmantela rede internacional de tráfico e apreende 1,5 toneladas de cocaína

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) adianta que a operação, denominada Teia Branca, resulta de uma investigação iniciada em 2023, tendo como alvo uma organização criminosa com bases em todo o território nacional e em Espanha.

Segundo a PJ, esta organização "visava a introdução de elevadas quantidades de cocaína e haxixe, por via marítima e terrestre, as quais eram, posteriormente, distribuídas em toda a Península Ibérica", lê-se na nota.

No decorrer da operação, desencadeada pelo Departamento de Investigação Criminal de Portimão em articulação com o Cuerpo Nacional de Policia (Espanha), foram ainda cumpridos 11 mandados de busca domiciliária.

Das diligências realizadas foi localizado e apreendido um acervo de armas automáticas e munições, nomeadamente seis metralhadoras AK 47 `kalashnikov`, uma pistola-metralhadora VZ61 `skorpion` e duas pistolas `glock`, entre outras, além das respetivas munições.

As autoridades apreenderam ainda sete galeras (semirreboques para camiões) e sete lanchas rápidas suspeitas de serem usadas no tráfico de droga, 22 automóveis, a maioria de alta gama e cinco motociclos.

Além disso, acrescenta a PJ, foram apreendidos vários artigos de joalharia e relógios de marca de luxo avaliados em vários milhares de euros, uma "avultada quantia" em dinheiro e vários documentos falsos.

Face à complexidade da operação, foi prestada colaboração da diretoria do Sul e do Norte da PJ, da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da PJ, do Departamento de Investigação Criminal (DIC) da Guarda e de Aveiro, do Comando da GNR de Setúbal, assim como da Autoridade Marítima Nacional.

No âmbito da cooperação policial internacional, foi prestado apoio pela Polícia Nacional de Espanha através do Grupo Greco, pela DEA dos EUA e pelo MAOC-N, lê-se na nota.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo a três deles sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva, com os restantes a aguardar a aplicação de medidas de coação.

O inquérito é titulado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).