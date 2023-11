PJ desmantela tráfico e exploração humana imigrante no Baixo Alentejo

A operação de combate ao tráfico humano envolveu também elementos da Segurança Social e contou com o apoio logístico da Força Aérea.

Os quase 30 detidos vão ser presentes amanhã ao juiz de instrução para conhecer, depois, as medidas de coação adequadas.







Uma operação com muitos detidos que não surpreendem, diz o investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Pedro Góis, e que reforçam a ideia de que é urgente travar a ação das redes criminosas.O sociólogo Pedro Góis, especialista em migrações, fala numa realidade preocupante, que precisa de ser combatida de forma mais eficaz.Na leitura do professor e sociólogo Pedro Góis... é necessária uma fiscalização mais apertada para evitar que portugueses tentem obter lucros avultados, à custa de trabalhadores imigrantes...