PJ detém 13 pessoas em operação de combate à imigração ilegal

RTP

Na sequência da operação “Gambérria”, foram detidas sete homens e seis mulheres, entre os quais sete empresários, uma advogada e uma funcionária da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros.



Nas quatro dezenas de buscas realizadas em Coimbra, Espinho, Carregal do Sal, Amadora, Odivelas, Loures e Lisboa, foi apreendido “um enorme” acervo de documentação utilizada em processos de legalização irregular de estrangeiros, equipamentos informáticos, 11 veículos automóveis, alguns dos quais de alta cilindrada, cerca de um milhão de euros em numerário e duas presas de elefante em marfim com cerca de 50 quilos.