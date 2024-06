PJ detém adolescente de 16 anos suspeito de homicídio em Faro

A vítima, um jovem de 19 anos, foi agredida "com recurso a arma branca", que provocou um "grave traumatismo torácico" que resultou na sua morte "ainda no local das agressões, junto às piscinas municipais de Faro", realçou esta força policial, em comunicado.

O Comando da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Faro tinha divulgado, na quarta-feira à noite, que uma "contenda entre cidadãos" em Faro tinha resultado na morte de um homem, devido a ferimentos de arma branca.

Na mesma nota, a PSP referia ainda que o caso tinha passado para alçada da PJ.

A PJ revelou, no comunicado divulgado hoje, que a agressão ocorreu "na sequência de confronto, previamente agendado, entre um grupo de jovens adolescentes".

"Conscientes de que se encontravam em inferioridade numérica, o grupo de quatro jovens onde se inseria a vítima colocou-se em fuga, sendo perseguido por mais de uma dezena de outros adolescentes. Ao separarem-se, a vítima acabou por ser emboscada e fatalmente agredida", frisou.

Esta força policial adiantou que as diligências desenvolvidas pela Diretoria do Sul da PJ permitiram "recolher relevantes elementos probatórios que conduziram à cabal identificação dos intervenientes, entre os quais o suspeito da autoria do crime".

O detido será presente à autoridade judiciária para efeitos de primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação, referiu ainda.