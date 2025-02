PJ detém cinco pessoas por alegados crimes de rapto e de roubo em Viseu

Em comunicado, a PJ esclareceu que a detenção de quatro homens e uma mulher foi realizada pela Diretoria do Centro, depois de alegadamente terem raptado e roubado um homem, "com a finalidade de lhe serem cobrados dividendos de produtos financeiras no valor de vários milhões de dólares americanos, a que investidores teriam direito".

"Os agressores deslocaram-se a Portugal com o propósito de abordar a vítima, um intermediário financeiro, que, alegadamente, seria detentor de códigos e senhas que permitiam o resgate desses dividendos junto de instituições financeiras internacionais".

De acordo com a PJ, os factos tiveram início no dia 19 de fevereiro, quando a vítima chegou à sua residência e os suspeitos, com recurso ao uso da força, obrigaram-na a revelar códigos e senhas dos documentos financeiros que, na verdade, eram falsos.

"Mediante coação e violência, a vítima prontificou-se a entregar ao grupo um dispositivo digital, guardado num cofre bancário em Viseu, no qual alegadamente possuía milhares de `bitcoins`, e prometeu transferir as elevadas quantias, como contrapartida ao prejuízo causado".

Sob controlo do grupo, o intermediário financeiro foi obrigado a ir ao banco, no dia 20 de fevereiro, onde recuperou o referido dispositivo.

Alegando dificuldades informáticas, que não lhe permitiam aceder às `bitcoins`, disse ter de regressar ao banco, onde possuía outro dispositivo que desbloquearia o primeiro.

"Já no banco, pediu ajuda aos funcionários para alertarem a PSP que, ao deslocar efetivos para o local, permitiu a libertação da vítima com a fuga dos suspeitos".

Durante a madrugada de 21 de fevereiro, com a colaboração com a Diretoria do Norte, quatro dos suspeitos foram localizados no Porto, "preparando-se um deles para abandonar o país".

Na ocasião, foram encontrados na sua posse pertences roubados à vítima, nomeadamente cartões bancários que permitem o acesso a um conjunto alargado de contas e aplicações financeiras.

Os quatro homens, todos estrangeiros, com idades compreendidas entre os 27 e os 46 anos, foram detidos e presentes a Tribunal para primeiro interrogatório judicial, sendo-lhes aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Já a mulher, uma empresária de nacionalidade portuguesa que também integrava o grupo de agressores, foi detida na quarta-feira.

Será presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e aplicação de adequadas medidas de coação.