PJ detém duas mulheres suspeitas de burla com criptoativos de mais de dois milhões de euros

As quantias eram usadas em proveito próprio, nomeadamente em despesas correntes.





A investigação apurou que as suspeitas, ao longo dos últimos dois anos, a troco de contrapartidas delinearam um “”.O esquema ocorreu em especial durante o ano de 2024, em que as suspeitas, de de 52 e 51 anos,“Com o bloqueio das suas contas, ambas acabaram por instrumentalizar familiares, nomeadamente filhos, para que procedessem à abertura de contas bancárias para, assim, perpetuar a atividade delituosa”, refere a nota da Polícia Judiciária, que conduziu esta investigação através da Diretoria do Norte.Operavam depois a sua dissipação com a aquisição de criptomoeda.“A investigação apurou, até ao momento, tendo recebido mais de metade do dinheiro assim falsamente angariado”, refere a Judiciária.Nas buscas realizadas, foi apreendido diverso material informático, dezenas de cartões e informação bancários.As detidas vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.