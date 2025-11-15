PJ detém duas pessoas em Lisboa com mandados de detenção internacional por associação criminosa

Um homem e uma mulher com mandados de detenção internacional, emitidos pelo Brasil, por crimes de associação criminosa, corrupção e branqueamento de capitais, foram detidos em Lisboa, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Os dois indivíduos - um homem e uma mulher de 44 e 40 anos, respetivamente -, foram localizados e detidos na zona de Lisboa e são suspeitos de pertencerem a uma organização criminosa envolvida no "comércio de combustível adulterado com metanol, corrupção de funcionários públicos e ocultação de bens e fundos derivados dessas atividades ilícitas", lê-se num comunicado da PJ enviado à comunicação social.

A descoberta da organização criminosa aconteceu "em 2023, a partir de uma apreensão de 30 mil litros de metanol. À frente da organização estava um dos elementos detidos agora na zona de Lisboa e que seria o responsável por tomar decisões "sobre todas as atividades da organização, emitir ordens aos subordinados e gerir os recursos financeiros do grupo criminoso", acrescenta a Judiciária, indicando que esta operava de forma "organizada e estruturada", com "divisão de funções".

Na conta bancária do outro detido foram detetados fundos ilícitos da organização criminosa, auxiliando assim na ocultação de bens e valores.

A PJ também apurou a titularidade de vários veículos de luxo, utilizados por outros membros da organização.

Os detidos vão ser presentes ao Tribunal da Relação de Lisboa para aplicação de uma medida de coação.

