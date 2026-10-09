PJ detém em Cascais homem condenado a prisão em Espanha por burlar investidores

Os crimes remontam a 2014 e o homem, de 46 anos, foi condenado a 10 anos e seis meses de prisão, tendo ainda por cumprir oito anos e cinco meses da pena, pela prática do crime de burla.

Segundo a PJ, o detido "fez parte de uma organização criminosa" dedicada ao "esquema piramidal `GetEasy`" e, "juntamente com os seus cúmplices, criou uma empresa de fachada através da qual recrutava investidores", ludibriados a acreditar que lucrariam com o aluguer de localizadores geográficos que tinham comprado.

Embora pudessem verificar "o crescimento dos investimentos realizados" num `site` e a empresa tivesse organizado "vários encontros de acionistas, sempre em hotéis de luxo", "os investidores nunca receberam qualquer montante dos chamados lucros".

"O agora detido era responsável por uma das contas da empresa, que apresentava um saldo superior a 20 milhões de euros" e transferiu "mais de três milhões de euros para uma conta de uma outra empresa da qual era administrador, juntamente com alguns dos cúmplices da principal empresa fraudulenta", precisa a PJ em comunicado.

Apresentado ao Tribunal da Relação de Lisboa, o homem, detido ao abrigo de um mandado de detenção europeu, ficou a aguardar em prisão preventiva o desfecho do processo de extradição para Espanha.