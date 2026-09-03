PJ detém em Lisboa suspeito de homicídio no Brasil

PJ detém em Lisboa suspeito de homicídio no Brasil

Um homem de 26 anos suspeito de homicídio no Brasil foi detido, em Lisboa, durante uma operação realizada hoje de manhã, anunciou a Polícia Judiciária (PJ).

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Rui Alves Cardoso - RTP

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O detido estava sob um mandado de detenção internacional, emitido pelas autoridades brasileiras, por suspeitas de homicídio na forma tentada, com recurso a arma de fogo.

Os factos ocorreram em agosto de 2021, numa cidade do Estado de Espírito Santo, segundo a mesma fonte.

"As investigações indiciam que o agora detido terá efetuado diversos disparos contra a vítima, com a intenção de lhe provocar a morte, estando o móbil do crime diretamente relacionado com uma disputa envolvendo tráfico de droga", acrescentou a PJ, em comunicado.

De acordo com os elementos transmitidos pelas autoridades brasileiras, o homicídio não foi consumado devido a "circunstâncias alheias à vontade do presumível autor".

O detido vai ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, para aplicação de medida de coação.

 

 

 

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