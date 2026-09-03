PJ detém em Lisboa suspeito de homicídio no Brasil

O detido estava sob um mandado de detenção internacional, emitido pelas autoridades brasileiras, por suspeitas de homicídio na forma tentada, com recurso a arma de fogo.

Os factos ocorreram em agosto de 2021, numa cidade do Estado de Espírito Santo, segundo a mesma fonte.

"As investigações indiciam que o agora detido terá efetuado diversos disparos contra a vítima, com a intenção de lhe provocar a morte, estando o móbil do crime diretamente relacionado com uma disputa envolvendo tráfico de droga", acrescentou a PJ, em comunicado.

De acordo com os elementos transmitidos pelas autoridades brasileiras, o homicídio não foi consumado devido a "circunstâncias alheias à vontade do presumível autor".

O detido vai ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, para aplicação de medida de coação.