PJ detém em Lisboa suspeito de triplo homicídio de família em Cabo Verde

Em comunicado, a PJ referiu esta quinta-feira que a detenção ocorreu no contexto de um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades alemãs e que o suspeito foi localizado no distrito de Lisboa "após um intenso e aturado trabalho de cooperação internacional e análise de informação".

O jovem de 19 anos terá viajado para a capital portuguesa após cometer o crime e a PJ iniciou diligências depois da emissão do mandado de detenção europeu, "tendo detetado hoje, 25 de dezembro, a sua presença numa unidade hoteleira de Lisboa e procedido à sua detenção".

Segundo a polícia de investigação criminal, as circunstâncias do triplo homicídio estão ainda por apurar.

"A Polícia Judiciária encontra-se a agir em estreita articulação com as autoridades alemãs e com a sua congénere de Cabo Verde. O detido irá ser presente ao tribunal de turno no prazo legal, para decisão e aplicação de medida de coação", referiu.

Três cidadãos de nacionalidade alemã foram encontrados mortos, na terça-feira, no interior de uma residência na ilha de São Vicente, com indícios de homicídio com recurso a arma branca, conforme apurou a PJ de Cabo Verde.

As vítimas são um homem de 60 anos e duas mulheres, de 45 e 20 anos, identificadas como a esposa e a enteada.

A PJ cabo-verdiana identificou como principal suspeito o filho de 19 anos do homem assassinado, que se encontrava também em Cabo Verde de férias com a família.

De acordo com a Polícia Judiciária de Cabo Verde, o suspeito tem histórico de perturbações psicológicas e terá saído do país ainda na terça-feira, antes da descoberta dos corpos e da comunicação do caso às autoridades.