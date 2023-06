PJ detém homem de 50 anos por tentativa de homicídio na Sertã

Em comunicado enviado à agência Lusa, a PJ informou que a detenção foi realizada pela Diretoria do Centro, numa operação que contou com a colaboração da GNR da Sertã.

"O detido, com 50 anos de idade, sem antecedentes criminais, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva", acrescentou.

De acordo com a PJ, o homem de 50 anos terá atropelado o seu vizinho de 61 anos, ao início da tarde de sábado.

"O arguido surpreendeu o ofendido na via pública, em frente à sua residência, e dirigiu, intencionalmente, a sua viatura contra o mesmo, atropelando-o com grande violência", descreveu.

O homem de 61 anos acabou por ser assistido e estabilizado no local, pela Emergência Médica, seguindo depois "para o Centro Hospitalar de Coimbra, onde se encontra internado em estado grave".

A PJ esclareceu ainda que os factos ocorreram "num contexto de má vizinhança, com desentendimentos constantes" entre os dois homens, "supostamente relacionados com os limites do terreno de que são proprietários".