PJ detém homem por incitamento ao ódio e ao homicídio de jornalista

Segundo um comunicado da PJ, a Unidade Nacional Contraterrorismo (UNCTE) deteve hoje em Vila Real, fora de flagrante delito, um homem "fortemente indiciado de ter difundido nas redes sociais uma publicação na qual incita à violência contra um grupo de pessoas de nacionalidade estrangeira".

A PJ explicou que nestas publicações nas redes sociais o suspeito "oferecia como recompensa um apartamento no centro de Lisboa [no valor de 300 mil euros] a quem realizasse um massacre e exterminasse determinados cidadãos estrangeiros e um bónus adicional de 100 mil euros a quem atentasse contra a vida de uma jornalista brasileira que trabalha em Portugal".

A divulgação da referida publicação tornou-se viral, "com enorme repercussão e alarme social, afetando gravemente o sentimento de tranquilidade, de segurança e da paz pública, gerando a indignação e o repúdio em vários quadrantes", observou a PJ.

A Judiciária acrescentou que o suspeito tem antecedentes por crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência e que, durante a detenção, onde atualmente residia (Vila Real), foram apreendidos elementos de prova relativos ao seu radicalismo ideológico, não especificados.

Apesar de detido no distrito de Vila Real (norte), será ouvido na quarta-feira em primeiro interrogatório judicial em Lisboa, para aplicação de medidas de coação, que podem ir até à prisão preventiva.