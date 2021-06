PJ detém jovem de 16 anos por duas agressões à facada no Porto

"No decurso de confrontos físicos entre dois grupos de jovens", ocorridos no Jardim da Cordoaria, "num quadro de consumo excessivo de álcool, o suspeito, munido de uma arma branca, desferiu duas facadas, na perna de um dos ofendidos e nas costas de outro, que só não lhe provocou a morte por ter sido rapidamente socorrido pelo INEM e posteriormente intervencionado no hospital", indica a Diretoria do Norte da PJ.

Em comunicado, a polícia adianta que o detido, a quem é imputada a prática de crimes de homicídio na forma tentada, já foi presente a um juízo de instrução, que o colocou em prisão domiciliária, sob vigilância eletrónica.

Acrescenta que se trata de um jovem "com referências policiais por crimes contra a propriedade e integridade física".