PJ detém no aeroporto de Lisboa três mulheres com 11 Kg de cocaína

PJ detém no aeroporto de Lisboa três mulheres com 11 Kg de cocaína

A Polícia Judiciária (PJ) deteve no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, três mulheres estrangeiras que transportavam dissimulado nas bagagens 11 quilos de cocaína, com elevado grau de pureza, foi hoje divulgado.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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A operação esteve a cargo da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, da PJ, que adianta, em comunicado, que as detidas, com idades entre os 24 e 35 anos, foram já ouvidas em primeiro interrogatório judicial, tendo ficado em prisão preventiva.

Segundo a Judiciária, são oriundas de um país da América Latina, que não é identificado.

A investigação prossegue a cargo da Polícia Judiciária, sendo o inquérito titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

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