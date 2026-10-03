PJ detém no aeroporto de Lisboa três mulheres com 11 Kg de cocaína

A operação esteve a cargo da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, da PJ, que adianta, em comunicado, que as detidas, com idades entre os 24 e 35 anos, foram já ouvidas em primeiro interrogatório judicial, tendo ficado em prisão preventiva.

Segundo a Judiciária, são oriundas de um país da América Latina, que não é identificado.

A investigação prossegue a cargo da Polícia Judiciária, sendo o inquérito titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.