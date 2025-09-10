PJ detém oito suspeitos de crimes violentos em Lisboa

Em comunicado, a PJ adianta ter realizado a operação "Honra Sangrenta" para cumprimento de oito mandados de detenção e cerca de 20 mandados de busca domiciliária, não adiantando a data da detenção.

Os crimes ocorreram em Lisboa, durante o mês de julho, "tendo os suspeitos, desde essa data, dado origem a vários episódios graves e violentos entre elementos de diferentes famílias".

Durante as buscas, realizadas em zonas urbanas sensíveis da Área Metropolitana de Lisboa e que envolveram cerca de 90 inspetores da PJ, foram apreendidas uma arma calibre 22, dois bastões, dois pés de cabra, uma navalha de ponta e mola, um `stick` de hóquei, 11 telemóveis e uma viatura dada como furtada.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 28 e 50 anos e vastos antecedentes criminais, serão presentes a primeiro interrogatório judicial, para a aplicação da medida de coação, junto do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa.